Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 İşçinin Yaşamını Yitirdiği...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 İşçinin Yaşamını Yitirdiği...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 İşçinin Yaşamını Yitirdiği..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Ankara, Selçuk, Güncel
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