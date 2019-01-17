Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 İşçinin Yaşamını Yitirdiği...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, Ankara
Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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