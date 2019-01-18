Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Dosya Bazında Artık Bin Liranın Altında Emekli...
54 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
: "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak"
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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