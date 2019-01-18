Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Basınla Sohbet Toplantısı Düzenledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Basınla Sohbet Toplantısı Düzenledi

41 dakika önce

- Basın mensuplarından detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi ve detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının çalışmalarına ilişkin basınla sohbet toplantısı düzenledi.

- Basın mensuplarından detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi ve detaylar ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının çalışmalarına ilişkin basınla sohbet toplantısı düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak."

Bakan Selçuk: "(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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