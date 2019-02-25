Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar...

25 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ak Partili Mahir Ünal: Yeni Askerlik Düzenlemesi Nisan Ayında Meclis'in Gündemine Gelebilir Bakan Dönmez: BORON Satışına Yetişemiyoruz, Üretimi İki Katına Çıkardık

Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]