Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz."

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