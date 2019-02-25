Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar...
25 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA
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