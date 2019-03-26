Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki Deprem) Acıpayam'da Sgk'ye...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki deprem) Acıpayam'da SGK'ye verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki deprem) Acıpayam'da SGK'ye verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:16 Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi
40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı
Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor
İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak