Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki Deprem) Acıpayam'da Sgk'ye...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki Deprem) Acıpayam'da Sgk'ye...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki deprem) Acıpayam'da SGK'ye verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Denizli'deki deprem) Acıpayam'da SGK'ye verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:16 Kaynak: AA

Selçuk, Denizli, Acıpayam, Güncel
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