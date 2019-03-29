Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Sgk Prim Ödeme...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresinin 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresinin 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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