Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Sgk Prim Ödeme...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Sgk Prim Ödeme...

2 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresinin 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Sgk Prim Ödeme..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresinin 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Acıpayam, Selçuk, Denizli, Politika
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