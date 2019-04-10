Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ocak Ayından Bugüne Yaklaşık 300 Bin Kişiyi İşkur...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ocak Ayından Bugüne Yaklaşık 300 Bin Kişiyi İşkur...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:59 Kaynak: AA
İŞKUR, Selçuk, Güncel
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