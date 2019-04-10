Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak Ayından Bugüne Yaklaşık 300 Bin Kişiyi İşkur...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak Ayından Bugüne Yaklaşık 300 Bin Kişiyi İşkur...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:17 Kaynak: İHA
İŞKUR, Selçuk, Ekonomi
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