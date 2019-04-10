Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak Ayından Bugüne Yaklaşık 300 Bin Kişiyi İşkur...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:17 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR
aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz" dedi. - İSTANBUL
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