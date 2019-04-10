Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak Ayından Bugüne Yaklaşık 300 Bin Kişiyi İşkur...

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15 Temmuz Köprüsü'nden 48 Kez Geçti, Gelen Cezayı Görünce Şaşkına Döndü!

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi