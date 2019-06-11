Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İsviçre'de
Son Dakika Güncel Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İsviçre'de

8 saat önce

- Görüşmeden detaylar BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Muhammed...

- Görüşmeden detaylar
BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Muhammed El Othman Fakhroo ile bir araya geldi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İsviçre'de
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:08 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, İsviçre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM'den çok konuşulacak iddia: 2 milyon göçmen daha Türkiye'ye gelebilir Türkiye, gezegenine isim arıyor Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada Malezya'da bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı iddiası ülkeyi karıştırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İsviçre'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]