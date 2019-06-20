Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:24 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, 1000'i ASDEP
kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.
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