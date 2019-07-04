Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.
Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı
Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!
Bakan Selçuk: Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek
Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı