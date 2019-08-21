Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı.
46 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacaktır" dedi. - ANKARA
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