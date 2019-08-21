Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı.

46 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Hakem Kurulu süreci başladı. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacaktır" dedi. - ANKARA

Selçuk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
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