Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , "Hakem Kurulu süreci başladı. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacaktır" dedi. - ANKARA

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Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurulması beklenen yeni parti ile ilgili açıklama