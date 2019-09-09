Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Diyarbakır'da eylem yapan anneleri ziyaret etti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Diyarbakır'da eylem yapan anneleri ziyaret etti

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Diyarbakır'da eylem yapan anneleri ziyaret etti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.


Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden annelerin 3 Eylül'den itibaren Diyarbakır HDP binası önünde yaptığı oturma eylemi devam ediyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:45 
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