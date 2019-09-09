Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Diyarbakır'da eylem yapan anneleri ziyaret etti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:57
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