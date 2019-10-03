Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2019 yılı için kamu işçimize enflasyon...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2019 yılı için kamu işçimize enflasyon...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: -" Geçtiğimiz yıl itibari ile çalışma hayatımızın en önemli meselelerinden biri haline gelen taşerona kadro mevzusunu çözüme kavuşturduk" -"Kamuda çalışan alt iş veren sendikalı işçilerimizin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladık"...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

-" Geçtiğimiz yıl itibari ile çalışma hayatımızın en önemli meselelerinden biri haline gelen taşerona kadro mevzusunu çözüme kavuşturduk"

-"Kamuda çalışan alt iş veren sendikalı işçilerimizin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladık"

-"2019 yılı için kamu işçimize enflasyon beklentisinin çok üstüne bir zam verdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 2019 yılı için kamu işçimize enflasyon...

Selçuk, İşçi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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