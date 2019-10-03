Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2019 yılı için kamu işçimize enflasyon...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: -" Geçtiğimiz yıl itibari ile çalışma hayatımızın en önemli meselelerinden biri haline gelen taşerona kadro mevzusunu çözüme kavuşturduk" -"Kamuda çalışan alt iş veren sendikalı işçilerimizin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladık"...
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
-" Geçtiğimiz yıl itibari ile çalışma hayatımızın en önemli meselelerinden biri haline gelen taşerona kadro mevzusunu çözüme kavuşturduk"
-"Kamuda çalışan alt iş veren sendikalı işçilerimizin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladık"
-"2019 yılı için kamu işçimize enflasyon beklentisinin çok üstüne bir zam verdik"
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