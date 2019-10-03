Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

-" Geçtiğimiz yıl itibari ile çalışma hayatımızın en önemli meselelerinden biri haline gelen taşerona kadro mevzusunu çözüme kavuşturduk"

-"Kamuda çalışan alt iş veren sendikalı işçilerimizin sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini sağladık"

-"2019 yılı için kamu işçimize enflasyon beklentisinin çok üstüne bir zam verdik"