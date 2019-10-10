Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik."
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