Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül...
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül...

6 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik."

Selçuk, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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