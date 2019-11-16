Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış...
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
1 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücülerine psikoteknik test raporu zorunlu hale getirildi Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi/burs sonuçları açıklandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi