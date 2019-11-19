Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta...
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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