Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız."
Trafik Kanunu değişiyor: Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi: 175 baz puan düşürüldü Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Türkiye'nin açıklamasına şaşırdık