Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını...
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek."

Aralık, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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