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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek."
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