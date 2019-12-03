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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz"

Selçuk, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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