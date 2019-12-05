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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması"
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " (Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması"
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