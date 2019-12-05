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Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '(Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " (Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması"

Ceren Özdemir, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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