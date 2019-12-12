Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam...

3 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık. İnşallah 2020 yılı bitmeden 81 ilimizde engellilerimiz için gündüz yaşam merkezi olacak."

Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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