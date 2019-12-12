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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam...
3 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2018 yılında sadece 7 olan gündüz yaşam merkezini, 2019 yılı itibarıyla 52 ilde 69 merkeze çıkardık. İnşallah 2020 yılı bitmeden 81 ilimizde engellilerimiz için gündüz yaşam merkezi olacak."
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