Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Asgari Ücret, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yarın yapılacak
Son dakika: 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki

Son Dakika Haberleri
16:16 Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - (DRONE - ORDU) - Son Dakika
16:16 Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
16:15 Adana sele teslim oldu (9) - Son Dakika
16:15 HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
16:11 Yılmaz: "Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız" - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:17:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]