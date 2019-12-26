Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır