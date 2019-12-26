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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:22 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu."
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