Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki... - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki...

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Asgari ücret) Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız."

Asgari Ücret, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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