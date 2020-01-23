Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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