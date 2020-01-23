Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün... - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:44 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.
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