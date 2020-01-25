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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:42 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."
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