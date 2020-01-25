Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık."

Malatya, Selçuk, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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