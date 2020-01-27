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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel...
13 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık." - ANKARA
Son Dakika Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti