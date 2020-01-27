Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel...

13 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için 8 milyon TL kaynak aktardık." - ANKARA

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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