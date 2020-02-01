Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul... - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul...

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz".

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz". - ANKARA

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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