Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Aydın'da - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'le görüşen Selçuk, valiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de yer aldı.

Bakan Selçuk, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen cenaze törenine de katılmış, ailesine başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.