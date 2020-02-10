Son Dakika › Politika › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme yaptık." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere 173 milyon lira ödeme yapıldı Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir