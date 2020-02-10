Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme yaptık."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme yaptık." - ANKARA

Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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