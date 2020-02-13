Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Zambiyalı bakanlarla görüştü - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zambiya Kadından Sorumlu Bakan Elizabeth Phiri ile Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kampamba Mulenga Chilumba ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye ile Zambiya arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı için Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gelen Selçuk, çeşitli temaslarda bulundu.

Zambiyalı bakanlarla yaptığı temaslarda, kadınların sosyal ve ekonomik hayata, karar alma mekanizmalarına katılımının önemini vurgulayan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu konudaki projelerini anlattı.

Bakan Selçuk, söz konusu projelerle Türkiye'de son 18 yılda kız çocuklarının okullaşma oranlarında ciddi mesafe kaydedildiğini vurguladı.

İki ülke, kadının güçlendirilmesi alanında iş birliği yapacak

Bakan Selçuk, Zambiya'nın Kadından Sorumlu Bakanı Elizabeth Phiri ile görüşmesinde Türkiye'de kadınlara yönelik politika ve eylemleri paylaştı.

Görüşmede ayrıca, hükümetler arasında kadının güçlendirilmesi alanında tecrübe paylaşımı ve iş birliğine yönelik bir anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili mutabakata varıldı.

Bakan Selçuk, öte yandan Zambiya'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Forum for Africa Women Educationalists of Zambia (FAWEZA) merkezini ziyaret etti. Ziyaretinde, sivil toplum çalışmalarının kalkınma için önemine değinen Selçuk'a, FAWEZA yöneticileri, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Selçuk, Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kampamba Mulenga Chilumba ile de görüştü.