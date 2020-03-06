Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Yarım çalışma ödeneğini şubat sonuna kadar 27 bin kadın almaya hak kazandı."