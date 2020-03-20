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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz."
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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