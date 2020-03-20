Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız."

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:28 Kaynak: AA

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