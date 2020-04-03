Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900... - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:16 Kaynak: AA
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