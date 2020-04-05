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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bedeli karşılanan...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı."
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:36 Kaynak: AA
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