Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk : "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı."

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Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı