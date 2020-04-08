Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırıyı kınadı...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum. Alçak terör örgütü birlik ve beraberliğimizi hiçbir şartta bozamayacak. Milletimizin başı sağolsun."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde