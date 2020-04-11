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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:44 Kaynak: AA
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