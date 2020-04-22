Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı."
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:08 Kaynak: AA
Son Dakika Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor