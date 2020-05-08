Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk : "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz."

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