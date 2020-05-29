Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:45 Kaynak: AA
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