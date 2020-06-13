Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(İstihdam kalkanı paketi) Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız." - ANKARA
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13.06.2020 12:52:39. #1.13#
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