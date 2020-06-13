Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:37 Kaynak: İHA
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