Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alan alçak saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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