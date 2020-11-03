Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık" - Son Dakika

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık"

03.11.2020 11:19

Edinilen son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek veren personel sayısını artırdıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek veren personel sayısını artırdıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dün İdil Şirin ve Elif Perinçek'in enkaz altından kurtarılmasının ardından depremin 91. saatinde Ayda Gezgin'in güzel haberini aldıklarını söyledi.

Ayda'nın enkazdan çıkarılmasıyla umutlarının perçinlendiğini belirten Selçuk, "Arama kurtarma ekiplerine de moral olup, arama kurtarma faaliyetlerini daha büyük bir şevkle gerçekleştiriyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Selçuk, Bakanlık olarak bölgede psikososyal desteklere devam ettiklerini anlattı.

Zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Ailelerimizin hem hayatlarını kaybeden, vefatı olan ailelerimize hem bu süreci geçiren, bu travmayı daha kolay atlatmaları için psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık. Şu anda 5 bini aşkın vatandaşımızla görüşmeleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Merkezlerimizin önünde de irtibat bürolarımız var; psikososyal destek almak isteyen vatandaşlarımız için. Vatandaşlarımızın başvurmaları için 3 çadır alanında da irtibat noktalarımız var."

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da tespitler tamamlandıktan sonra yardımların devam edeceğini aktardı.

Bu süreci hep beraber atlatacaklarına inandıklarını ifade eden Selçuk, "Diğer bir konu da ayni yardım depomuza birçok yardımlar gelmeye başladı. Yardım gönderen herkese teşekkür ediyorum. Kültürpark'ta geniş bir depo alanımız var. Oradaki gelen bütün ayni bağışların dağıtımını AFAD ve Kızılay aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Bütün vatandaşlarımızdan bir ricam da ikinci el bağış yapmamaları konusunda."

"Ayda ve Elif bebeklerin yaşattığı mutluluk hepimizin yüreğine su serpti"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de herkesin "Ben ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim?" dediği bir iklimin yaşandığını, bunun herkesi çok gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Herkesin bir şekilde işinden ucundan tutmayı, vatandaşların bu felaket karşısındaki mağduriyetleri giderecek çalışmayı yapmak istediğini söyleyen Soyer, evinden yemeğini pişirip getirenler olduğunu, bununla iftihar ettiklerini ve minnettarlık duyduklarını dile getirdi.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlarımızın burada olmasının bize büyük güç verdiğini ve büyük gurur verdiğini söylemek istiyorum. Eksik olmayın, sizlerin varlığı ile İzmir bu felaketlerin yaralarını çok daha hızlı şekilde aşacak. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 ilçemizle burada yürütülen çalışmalara destek olmak için bu felaketin yaralarını daha hızlı sarmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ayda ve Elif bebeklerin yaşattığı mutluluk tabii ki hepimizin yüreğine su serpti ama bir yandan da kaybettiklerimizi acısı aynı şekilde yüreğimizi dağlıyor. Bu felaketleri atlatacağız. Asıl ondan sonra bu şehrin geleceğini nasıl hep birlikte güvenli yaşanan bir şehir haline getireceğimizi çalışmaya devam edeceğiz. Ben birlikte olmak dolayısıyla uyum ve ahenk içinde çalışma konusunda gösterdiğiniz irade için de şükranlarımı sunuyorum."

Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Psikososyal destek veren personel sayımızı artırdık' - Son Dakika


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