Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti"
06.11.2020 10:55
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti"
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı ile sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti"
Selçuk, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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