Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüse yakalandı
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde tedavi gördüğünü açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi.
ANKARA, -
- Kaynak: DHA
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