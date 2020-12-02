Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla 'Normalleşme Desteği'nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi. - Son Dakika

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