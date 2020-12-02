Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi. - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
02.12.2020 03:29
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
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